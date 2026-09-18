Жители старшего поколения голосуют на выборах в Химках

Жители Химок, включая участников клуба «Активное долголетие», пришли на избирательные участки, отметив удобство и организацию голосования. Участки работают с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для многих жителей Химок голосование стало не только исполнением гражданского долга, но и семейной традицией. На избирательные участки приходят семьями и с друзьями.

Участница клуба «Активное долголетие» Валентина Складанная проголосовала в школе № 8 на улице Маяковского. Она отметила оформление участка и работу избирательной комиссии.

«Я исполнила свой долг перед Родиной. Голосую всегда на всех выборах. Посещаю клуб „Активное долголетие“, поэтому всегда в курсе основных мероприятий; знаю, что происходит у нас в Химках и в стране», — рассказала Валентина Складанная.

Елена Радышевская проголосовала в школе № 14 на улице Дружбы. Она сообщила, что приходит на этот участок не первый год, и отметила организацию, охрану и помощь сотрудников.

Рифат Музипов, участник городских патриотических акций, также посетил участок в школе № 14. По его словам, в семье есть традиция приходить на выборы вместе.

Избирательные участки в Химках работают с 18 по 20 сентября включительно с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут граждане России старше 18 лет. Адрес и номер участка доступны на портале «Госуслуги» и сайте ЦИК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.