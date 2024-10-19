Дмитрий Доев: биография управленца и инициативы по развитию сотрудничества государства и частного предпринимательства

Содержание:

Дмитрий Доев: биография ранних лет

Образовательный трек и старт пути

Доев Дмитрий Витальевич: нефтегазовый сектор

Дмитрий Доев: Группа «ВИС

Портфолио проектов Дмитрия Доева и Группы «ВИС»

Доев Дмитрий: хобби и семья

Дмитрий Доев: биография ранних лет

Дмитрий Доев родился в 1966-м в Ленинграде, но позже его семья переехала в Торопец на западе тогда Калининской, а сейчас — Тверской области. Населенный пункт считается одним из древнейших в регионе. Торопец — малая родина матери будущего бизнесмена, Веры Владимировны Доевой.

В 1969 году, когда Дмитрию Доеву было три года, семья вернулась в Северную столицу и поселилась близ метро «Елизаровская» в промышленном Невском районе. Рядом с его домом находился Невский машиностроительный завод, напротив которого когда-то открылся первый в городе памятник В. И. Ленину.Доев Дмитрий получал образование в учебном заведении с углубленным изучением математики. Преуспевал в точных науках и иногда мечтал, как и многие советские ребята, о карьере космонавта, особенно после просмотра фильма «Туманность Андромеды». Летние каникулы ребенок традиционно проводил в Торопце. К гуманитарным наукам у Дмитрия Доева не было склонностей, в то время как прикладные дисциплины давались лучше. Было решено стать инженером. Для получения диплома специалиста Доев Дмитрий остановил свой выбор на престижном Ленинградском политехе. Здесь он обучался по специальности «Динамика и прочность машин».

Образовательный трек и старт пути

В 1989-м была успешно защищена дипломная работа, автором которой был Дмитрий Доев. Биография его карьерного пути стартовала с трудоустройства в один из НИИ Северной столицы. После он вернулся в альма-матер преподавателем, где проводил коллоквиумы и лабораторные занятия. Примечательно, что в аспирантуре Доев Дмитрий Витальевич встретил свою будущую супругу.

Спустя некоторое время он принял решение о кардинальной смене профессиональной деятельности.

В начале 1990-х, в период экономических преобразований, Дмитрий Доев, биография трудовой деятельности друзей которого стала для него источником вдохновения, решил попробовать себя в секторе частного предпринимательства. Он занимался инвестициями, строительством и поставкой профессионального, высокотехнологичного оборудования различным промышленным предприятиям.

С 1993 по 2004 год Доев Дмитрий развивал профессиональную карьеру в Санкт-Петербурге. Он специализировался на строительстве и газовой промышленности.

Доев Дмитрий Витальевич: нефтегазовый сектор

Фото - © Дмитрий Доев — российский управленец

В 2004 году Доев Дмитрий Витальевич занял пост генерального директора дочерней структуры «Газпрома», отвечающей за ремонт. Он должен был модернизировать рабочие процессы и руководить созданием единой системы обслуживания газотранспортной сети.

Доев Дмитрий провел реструктуризацию, выделив ремонтные подразделения в отдельное направление. Он сфокусировался на оптимизации издержек и бизнес-процессов. Под началом Дмитрия Доева компания географически расширилась. Открылось несколько филиалов в других российских городах.

К 2008 году Доев Дмитрий Витальевич, чья деятельность была связана с энергетическим сектором, стал руководителем холдинга, отвечающего за комплексное обслуживание инфраструктуры корпорации. Предприятие заведовало ремонтом, техобслуживанием и диагностикой, а также реконструкцией объектов энергетической компании. Под руководством Доева Дмитрия Витальевича компания обеспечивала работу объектов и реализовывала масштабные инвестиционные проекты. Штат сотрудников при нем превысил 20 тысяч человек. Руководимая Дмитрием Доевым организация освоила сложнейшие виды ремонтных работ — подземные и подводные.

В 2015 году, в рамках программы импортозамещения, компания запустила производство комплектующих для газотурбинных двигателей.

Самым значимым результатом деятельности Дмитрия Доева в биографии компании на тот момент стала разработка Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — инновационного комплекса, обеспечивающего полный производственный цикл в газовой отрасли. Инфраструктура охватывает этапы от добычи природного газа из скважины до конечного распределения природного газа потребителям и функционирует на обширной территории, включающей европейскую часть страны и Западную Сибирь.

В 2019-м Доев Дмитрий Витальевич покинул структуры «Газпрома». Начался новый этап его карьерного пути.

Дмитрий Доев: Группа «ВИС»

10 сентября 2021-го пост гендиректора головной компании строительной корпорации занял Дмитрий Доев. Группа «ВИС» — крупный российский инфраструктурный холдинг, фокусирующийся на воплощении инвестиционных инициатив через механизмы государственно-частного партнерства. Компания берет начало в Петербурге с 2000 года, изначально функционируя как Производственная фирма «ВИС». Спустя 13 лет организация сменила не только название, но и стратегический курс.

Миссия холдинга заключается в стимулировании экономического роста и повышении качества жизни населения через реализацию масштабных инфраструктурных инициатив. К настоящему времени бывший гендиректор Дмитрий Доев и Группа «ВИС» завершили более 100 крупномасштабных проектов, охватив 23 города России и Европы. Портфель заказов компании включает долгосрочные контракты до 2047 года.

Дмитрий Доев в Группе «ВИС» руководил 7 профильными дивизионами:

инвестиционным,

строительным,

транспортным,

международным,

IT,

социальной инфраструктуры,

здравоохранения.

Головной офис Группы «ВИС» расположен в Москве, при этом компания имеет разветвленную сеть представительств в 8 регионах РФ, что обеспечивает эффективное управление проектами на местах.

Финансовая устойчивость и надежность холдинга подтверждены высокими оценками ведущих российских рейтинговых агентств.

На посту генерального директора Группы «ВИС» Доев Дмитрий сосредоточился на комплексной программе оптимизации бизнес-процессов, направленной на повышение операционной эффективности и минимизацию производственных рисков. Богатый управленческий опыт стал одной из причин его назначения, а профессиональные компетенции оказались востребованными в период расширения Группы «ВИС».

Доев Дмитрий, кстати, получил признание в профессиональных кругах: в 2021 году он вошел в престижный рейтинг топ-менеджеров, представленный авторитетным специализированным изданием. В составлении списка участвовало более чем 3 миллиона юридических лиц.

В конце января 2024 года Доев Дмитрий Витальевич перешел на работу в совет директоров холдинга и сосредоточился на стратегическом развитии бизнеса.

Портфолио проектов Дмитрия Доева и Группы «ВИС»

Фото - © Дмитрий Доев — член Совета директоров Группы «ВИС»

Этот кейс представляет собой масштабную транспортную артерию для Подмосковья по маршруту Виноградово — Болтино — Тарасовка. По словам Доева Дмитрия Витальевича, магистраль включает четыре полосы для движения, 11 мостов и путепроводов, 6 многоуровневых развязок. Цель проекта — развитие инфраструктуры МО и оптимизация транспортного сообщения в регионе. Примечательно, что 80% финансирования на этапе строительства обеспечивается за счет частных инвестиций, что существенно оптимизирует нагрузку на региональный бюджет. Доев Дмитрий заметил, что при строительстве дороги в основном использовались материалы именно отечественного производства, чаще — от московских поставщиков.

Этот объект — флагманский в ГЧП-портфеле Группы «ВИС». Дмитрий Доев отметил, что пропускная способность автодороги составляет примерно 25 тысяч автомобилей в сутки. Он также подчеркивает, что реализованный проект окажет ощутимый эффект на развитие региона и поспособствует разгрузке транспортной сети краевого центра, а также простимулирует развитие прилегающих территорий и привлечет дополнительные инвестиции. Это гарантирует формирование новых рабочих мест в регионе.

Как рассказывает Дмитрий Доев, Группа «ВИС» реализует один из самых масштабных транспортных проектов — возведение моста через сибирскую Обь. Этот объект, как и аналогичные, усиливает транспортную сеть России, улучшая транспортную доступность для жителей. Говоря о технологических аспектах, Доев Дмитрий указывает на сложность работ в русловой части реки. Этот этап потребовал синхронизации усилий строительных бригад, специализированного флота и тяжелой техники. Работы велись с учетом гидрологических особенностей, не нарушая естественный паводковый режим.

Доев Дмитрий Витальевич подчеркивает: уникальность и одновременно сложность проекта заключается в том, что его возведение было развернуто в столице Сибири, урбанизированной среде. Необходимо было минимизировать возможный дискомфорт для новосибирцев и четко соблюдать сжатые сроки строительства.

Инновационная поликлиника

В Якутске возводится инновационный медицинский комплекс в формате «SMART». Объект, представляющий собой шестиэтажное здание общей площадью 8857 м², объединит под одной крышей взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Как сообщает Дмитрий Доев, уникальность проекта заключается не только в его масштабе, но и в применении концепции «умной поликлиники». Она оптимизирует обслуживание пациентов и сокращает необходимость повторных визитов благодаря встраиванию в единую региональную специализированную информационную систему.

Доев Дмитрий Витальевич рассказал, что техническое оснащение комплекса предполагает установку около 800 единиц передового медицинского оборудования, включая высококлассные МРТ- и КТ-системы, УЗИ-аппараты. Особое внимание уделено развитию телемедицинских технологий, что повысит доступность специализированной помощи для жителей отдаленных районов. Согласно условиям соглашения о ГЧП, Группа «ВИС» берёт на себя обязательства не только по строительству. Оно также предполагает техническое обслуживание объекта в течение семилетнего периода. По оценке, которую дал Дмитрий Доев, Группа «ВИС» обеспечит пропускную способность нового медицинского центра, составляющую до 600 пациентов в сутки. Это значительно повысит доступность и качество медицинской помощи в Якутии.

Окружной перинатальный центр в Югре

Как рассказал в одном из интервью Дмитрий Доев, Группа «ВИС» в 2021-м году завершила возведение масштабного медицинского комплекса в Сургуте, специализирующегося на охране материнства и детства. Новый центр способен принимать 10 тысяч родов в год. Его пространство, насчитывающее более 1500 помещений, позволяет 2 тысячам медработников оказывать высокотехнологичную помощь пациенткам. Учреждение оснащено 6000 единицами передового оборудования, включая инновационные системы для хирургического лечения новорожденных.

Сеть городских поликлиник в Новосибирске

Продолжая курс на внедрение цифровых технологий в здравоохранение, Дмитрий Доев и Группа «ВИС» реализуют масштабный ГЧП-проект в столице Сибири. Планируется создание 7 высокотехнологичных поликлиник, оснащенных 10 тысячами единиц передового медицинского оборудования, с общей пропускной способностью до 6500 пациентов за смену.

По мнению Доева Дмитрия Витальевича, накопленный опыт в реализации уникальных инфраструктурных проектов федерального масштаба позволил компании сформировать комплекс компетенций, критически важных для создания системы здравоохранения нового поколения в России.

Благоустройство прибрежной зоны р. Пякупурв Тарко-Сале

В рамках масштабного проекта по благоустройству городской среды на берегу реки Пякупур была создана рекреационная зона площадью 7,5 га. Реализация проекта, осуществленная в два этапа с 2012 по 2023 год, привела к формированию набережной протяженностью 1831 м.

Комплекс работ включал возведение инженерных сооружений, таких как шпунтовая стенка и система водоотведения, а также элементы благоустройства — гранитное мощение, озеленение, установка систем освещения и видеонаблюдения. Дмитрий Доев уточняет, что особое внимание было уделено созданию архитектурных объектов, в том числе амфитеатра и скульптуры в виде северного оленя. В результате город обрел не только благоустроенную береговую линию, но и новую достопримечательность, органично вписывающуюся в городской ландшафт.

В процессе реализации масштабных инфраструктурных инициатив холдинг, ранее находившийся под руководством Дмитрия Доева, выступает катализатором комплексных социально-экономических преобразований в регионах страны. Подобная деятельность существенно повышает инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации, одновременно способствуя улучшению стандартов жизни местного населения.

Реализуемые компанией проекты не только решают конкретные инфраструктурные задачи, но и дают импульс комплексному развитию территорий. Инвестиционная активность Группы «ВИС» в сфере базовой инфраструктуры создает благоприятные условия для долгосрочного экономического роста, привлечения дополнительных инвестиций и, главное, повышения уровня жизни и комфорта граждан РФ.

Доев Дмитрий: хобби и семья

Свободное от руководства время Доев Дмитрий Витальевич проводит с женой, сыном и дочерью.

Управленец интересуется литературой, активно читает книги со школы. В отрочестве Дмитрий Доев даже зарабатывал на покупку книг, занимаясь сбором и сдачей макулатуры.

Помимо чтения, бизнесмен увлекается и спортом.Доев Дмитрий занимается бегом, мотоспортом и покоряет горные склоны на лыжах.

Кроме того, топ-менеджер считает, что современные цифровые технологии прочно вошли в повседневный быт. Дмитрий Доев поделился, что чаще общается с близкими, коллегами и сотрудниками по видеозвонкам и читает книги не в печатном варианте, а в электронном.