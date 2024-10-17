Клады и кусочек Европы: зачем ехать в Калининград
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Калининград сегодня — развивающийся регион и популярный курорт, в нем до сих пор можно найти дух старой Европы и комфортный отдых, он отличается интересной кухней и разнообразием архитектуры. Кроме того, там до сих пор находят древние клады, сообщает «ФедералПресс».
Калининградская область изобилует необычными артефактами. Искатели выбирают места для своего поиска, исходя из того, что именно они хотят обнаружить. Например, бытовые предметы чаще всего ищут в заброшенных зданиях, а вот клады с посудой могут находиться в земле.
Первое, что советуют попробовать туристам в калининградских ресторанах — это клопсы (маленькие тефтельки, залитые белом соусом с добавлением каперсов). Второе — знаменитый марципан (десерт из миндальной муки и сахара). Также регион славится разнообразными сырами и пивом.
Немецкий город Кенигсберг вошел в состав Советского союза 17 октября 1945 года, 78 лет назад. Это решение было принято по результатам Постсдамской и Ялтинской конференций. Так в апреле 1946 года в РСФСР появилась Калининградская область, а летом ее главный город стал называться Калининградом — в честь известного государственного деятеля Михаила Калинина.
Европейская атмосфера в городе ощущается, в частности, в старинных крепостях. Крепости современного Калининграда представляют собой исторические памятники, созданные для обороны Кенигсберга. Всего было возведено 17 крепких и максимально защищенных фортификаций, из которых два были уничтожены в годы войны.