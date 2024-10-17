Клады и кусочек Европы: зачем ехать в Калининград

Калининград сегодня — развивающийся регион и популярный курорт, в нем до сих пор можно найти дух старой Европы и комфортный отдых, он отличается интересной кухней и разнообразием архитектуры. Кроме того, там до сих пор находят древние клады, сообщает «ФедералПресс» .

Калининградская область изобилует необычными артефактами. Искатели выбирают места для своего поиска, исходя из того, что именно они хотят обнаружить. Например, бытовые предметы чаще всего ищут в заброшенных зданиях, а вот клады с посудой могут находиться в земле.

Первое, что советуют попробовать туристам в калининградских ресторанах — это клопсы (маленькие тефтельки, залитые белом соусом с добавлением каперсов). Второе — знаменитый марципан (десерт из миндальной муки и сахара). Также регион славится разнообразными сырами и пивом.

Немецкий город Кенигсберг вошел в состав Советского союза 17 октября 1945 года, 78 лет назад. Это решение было принято по результатам Постсдамской и Ялтинской конференций. Так в апреле 1946 года в РСФСР появилась Калининградская область, а летом ее главный город стал называться Калининградом — в честь известного государственного деятеля Михаила Калинина.

Европейская атмосфера в городе ощущается, в частности, в старинных крепостях. Крепости современного Калининграда представляют собой исторические памятники, созданные для обороны Кенигсберга. Всего было возведено 17 крепких и максимально защищенных фортификаций, из которых два были уничтожены в годы войны.