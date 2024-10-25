В Подмосковье появится импортозамещающий завод по производству сельхозтехники

Компания «РиКС» планирует запустить в Московской области импортозамещающее предприятие по выпуску техники для агропромышленного комплекса. Завод будет построен в Орехово-Зуевском городском округе на участке, переданном инвестору по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Инвестиции в реализацию проекта технологического суверенитета компании «РиКС» оцениваются в 130 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 30 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии компания «РиКС» планирует производить транспортеры-подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производственный цикл будет организован на российском оборудовании, в производстве также планируется использовать исключительно отечественные комплектующие.

Для реализации данного импортозамещающего проекта министерством имущественных отношений Московской области по символической цене было представлено 5,3 га на территории Орехово-Зуевского округа, где компания возведет промышленный комплекс площадью 6 тыс. кв. м по производству сельскохозяйственной техники, тем самым сократит зависимость от импорта и укрепит продовольственную безопасность.

В соответствии с условиями региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», стоимость аренды земельного участка составит 1 рубль в год. Срок льготной аренды — 3 года. По итогам выполнения инвестиционных обязательств, инвестор сможет выкупить арендованный участок за 7-15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в рамках программы «Земля за 1 рубль» для строительства импортозамещающего производства можно на инвестиционной карте Московской области, применив соответствующий фильтр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.