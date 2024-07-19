Предпринимателей Подмосковья приглашают на выставку энергетики в Казахстан

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в международной выставке энергетики, электротехники и энергетического машиностроения Powerexpo Almaty 2024. Мероприятие пройдет с 30 октября по 1 ноября в Казахстане, городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Казахстанская Международная выставка Powerexpo Almaty является основной выставочной площадкой демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики, электротехники и энергетического машиностроения.

К участию в Powerexpo Almaty научно-исследовательские и образовательные учреждения, проектно-конструкторские организации, производители и поставщики оборудования.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/powerexpoalmaty2024. Регистрация открыта до 15 сентября.

Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Дмитрию Герасимову по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 04) или по электронной почте gerasimov@exportmo.ru.

Помимо этого, Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.