«Газпром» возобновил поставку газа в Китай по «Силе Сибири»

Транспортировка «голубого топлива» была временно приостановлена в связи с плановыми профилактическими работами. Они проводились на газопроводе «Сила Сибири» в период с 19 по 26 сентября.

Работы были завершены успешно. В четверг поставки газа возобновились.

Отмечается, что работы проводились согласно договору купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC. Профилактику оборудования осуществляют весной и осенью каждый год.

Ранее стало известно, что страны ЕС наращивают закупку российского газа. Доля отечественного «голубого топлива» на европейском рынке достигла 15%.