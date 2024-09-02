В настоящее время доля российского газа на европейском рынке достигла 15%, это свидетельствует о том, что страны ЕС продолжают наращивать закупки, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского.

«Несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь — июнь 2023 года», — рассказал Биричевский.

Только за первый квартал 2024 года Франция нарастила закупки российского газа с 2 до 4,4 млрд кубометров. Значительная часть сжиженного природного газа уже из Франции идет на реэкспорт, добавил он.

В 2022 году страны ЕС частично или полностью лишились российского газа. Компания «Газпром» перестала поставлять природный ресурс либо полностью, либо частично по разным причинам, в число которых входит отказ стран оплачивать продукцию в рублях, что является прямым нарушением указа президента России Владимира Путина.

Ранее в Кремле уже говорили, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупок газа, так как все равно будет его покупать через посредников, но по значительно завышенным ценам.