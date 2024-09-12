В Коломне состоялась экскурсия по достопримечательностям для детей из Курска

В округе Коломна провели экскурсию для детей из Курской области, размещенных в семейном центре «Вдохновение», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Ребята были вынуждены покинуть родной Курск и временно переехать к нам. Мы с радостью и теплотой открыли им свои двери, чтобы каждый почувствовал себя в Коломне как дома. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей в Подмосковье было поистине незабываемым и наполненным новыми открытиями», — отметила директор семейного центра «Вдохновение» Елена Старшинова.

Ребята с увлечением знакомятся с удивительным городом Коломна, его историческими достопримечательностями и архитектурным наследием. Благодаря поддержке министерства социального развития и администрации округа Коломна, дети уже успели посетить визитную карточку города — величественный Коломенский кремль. Прогуливаясь по уютным улочкам старинных улиц, они погрузились в атмосферу истории и культуры.

«Больше всего запомнилась прогулка на теплоходе по реке. Удалось посмотреть на захватывающие виды Коломны», — поделились впечатлениями ребята.

Также дети познакомились с экспозицией Музея боевой славы, где узнали о героических страницах прошлого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.