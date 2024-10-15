Три университета Нижегородской области попали в мировой рейтинг

сегодня в 16:54

В мировой рейтинг по качеству образования вошли 3 нижегородских вуза

В журнале Times Higher Education рассказали о том, что три университета из Нижегородской области вошли в международный рейтинг учебных заведений по полученной оценке качества высшего образования, сообщает pravda-nn.ru .

В числе университетов, вошедших в группу «1500 и выше», оказались ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева и ПИМУ.

В общей сложности в рейтинге представлены 40 высших учебных заведений из России.

Ранее стало известно, что ННГУ им. Н. И. Лобачевского получит средства для разработки вакцины против рака.