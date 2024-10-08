В России проспонсировали создание лекарства от рака

Проект ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» получит финансирование для создания вакцины от рака, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) совместно с ГК «Мадин» подвели итоги конкурса инновационных проектов в сфере персонализированной медицины. Победителем стал проект, разработанный Национальным исследовательским Нижегородским госуниверситетом имени Лобачевского. Он сосредоточен на создании уникальной платформы для разработки вакцины против онкоболезней.

Ученые университета планируют разрабатывать мРНК-платформу, которая будет использоваться для производства персонализированных вакцин и новых препаратов, способствующих изменению микросреды опухоли. Данная технология нацелена на увеличение эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, что может значительно улучшить их шансы на выздоровление.

«Авторы проекта-победителя получат финансовую поддержку в размере 20 миллионов рублей. Средства в равных долях предоставит НОЦ и индустриальный партнер», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Конкурс — это лишь один из пяти проектов, организуемых Нижегородским НОЦ в 2024 году в сотрудничестве с различными индустриальными партнерами. Инициативы нацелены на развитие ключевых отраслей, таких как железнодорожное сообщение, высокотехнологичная медицина, станкостроение и химическая промышленность.