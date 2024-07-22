Сход с дистанции: почему Джо Байден вышел из президентской гонки в США

Подробности о том, почему Джо Байден вышел из президентской гонки в США, читайте в материале РИАМО.

В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки, однако останется на посту до конца своего срока. При этом Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в ее стремлении баллотироваться на пост главы государства.

Как Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки

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О своем выходе из президентской гонки действующий президент США Джозеф Байден сообщил на странице в соцсети X в воскресенье, 21 июля. По его словам, он не будет добиваться переизбрания на пост президента Соединенных Штатов.

Американский лидер также заявил, что, несмотря на выход из борьбы за кресло президента, он останется до конца своего срока. При этом Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в ее стремлении баллотироваться на пост главы государства, о котором она сообщила публично.

«Для меня большая честь заручиться поддержкой президента, и я намерена выиграть эту номинацию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нацию, чтобы победить Трампа», – процитировали Харрис журналисты The New York Times.

Политик добавила, что собирается выиграть номинацию Демпартии, и поблагодарила президента США Джо Байдена за поддержку. О поддержке Харрис в ее намерении участвовать в президентской гонке уже заявила чета Клинтонов. В свою очередь экс-президент США и видный деятель Демпартии Барак Обама не стал напрямую поддерживать вице-президента страны.

Как на отказ Байдена от выборов отреагировал Трамп?

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Сообщение Байдена появилось на фоне публикаций СМИ о том, что американские госслужащие находятся в «мрачном настроении» и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство США в ноябре. Родственники президента заранее начали рассматривать варианты, как политику «удобнее» сняться с предвыборной гонки.

Обязательным условием было то, чтобы снятие с выборов прошло «достойно». В то же время рейтинг одобрения Дональда Трампа в США достиг максимума за последние четыре года. Свое мнение о выходе Байдена из президентской гонки Трамп высказал в беседе с журналистами CNN.

По словам Трампа, Байден войдет в историю страны как худший президент всех времен. Трамп отметил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик отметил, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

Кроме того, в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный стране при Байдене. В свою очередь кандидат от республиканцев в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил о спасении Америки на фоне решения Джо Байдена отказаться от президентской гонки.

«Джо Байден стал худшим президентом за всю мою жизнь, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу… Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку» Дэвид Вэнс

Как решение Байдена выйти из выборов оценили в США

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Бизнесмен Илон Маск объяснил решение Джо Байдена выйти из выборов президента США планом американских властей «отказываться от старой марионетки». «Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка», – написал предприниматель в соцсети.

Маск добавил, что все «самые умные друзья» находятся в восторге от кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса. В свою очередь американский миллиардер Дэвид Сакс назвал решение Байдена не участвовать в выборах госпереворотом.

«И теперь, как в банановой республике, он (Байден – прим. РИАМО) свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнешь», – написал бизнесмен в своих соцсетях.

Между тем журналисты издания The Washington Post (WP) отмечают, что вице-президент США Камала Харрис может провалить еще одну выборную кампанию в Белый дом. Дело в том, что у Харрис уже есть негативный опыт проведения избирательной кампании в 2019 году, когда ее назвали «политической наследницей президента Барака Обамы».

«Харрис вышла из предвыборной гонки всего через 10 месяцев после ее начала. Тогда ее усилия были подорваны сокращением сбора средств на кампанию, неспособностью сформулировать связный предвыборный посыл и постоянными увольнениями сотрудников избирательного штаба», – говорится в материале WP.

Харрис в должности вице-президента не смогла настроить отношения со СМИ. А ее однопартийцы сомневались в «силе, харизме и мастерстве» политика, подчеркивают авторы публикации. В то же время член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Мейс уже готовит резолюцию с требованием передачи президентских полномочий вице-президенту Харрис.

Как считает Мейс, если «психические способности» президента США Джо Байдена не позволяют ему участвовать в выборах, то он обязан покинуть свой пост. «Я представлю резолюцию с требованием к Камале Харрис воспользоваться 25-й поправкой [к Конституции США] и перенять полномочия действующего президента», – сообщила политик в соцсетях.

Что говорят о решении Байдена в России

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Достижение Россией целей специальной военной операции (СВО) на Украине важнее американских выборов – об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США» Дмитрий Песков

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мировой трагедией приход «беспомощного» Джо Байдена к власти в США. «Это стало глобальной трагедией тогда, когда привели к власти беспомощного человека Джо Байдена, который на протяжении 3,5 лет непонятно каким образом подмахивал решения, которые привели к мировому кризису», – заявила Захарова.

Дипломат добавила, что политика Байдена привела к созданию на территории Украины «террористической группировки странового масштаба». Для этого и поставили Байдена, который «не осознавал, что с ним происходит, что вокруг происходит и что он подписывает», – отметила она.

Между тем отказ президента США Джо Байдена от выборов во время официального визита на Кубу прокомментировал и председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Байдены – они приходят и уходят… такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу», – подчеркнул Володин.