В американском Конгрессе могут потребовать отстранить Байдена

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Как считает Мейс, если «психические способности» президента США Джо Байдена не позволяют ему участвовать в выборах, то он обязан покинуть свой пост.

«Завтра я представлю резолюцию с требованием к Камале Харрис воспользоваться 25-й поправкой [к Конституции США] и перенять полномочия действующего президента», — указала политик в публикации в соцсетях.

Ранее Байден отказался от участия в борьбе за Белый дом.

Свою кандидатуру для президентской гонки от партии демократов выставила вице-президент США Камала Харрис.

Решение Харрис уже поддержали Билл и Хиллари Клинтон, но экс-президент США Барак Обама публично не высказался однозначно в пользу вице-президента.