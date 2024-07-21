Обама заявил о подборе кандидата в президенты США Демпартией

сегодня в 22:57

Экс-президент США Барак Обама воздержался от прямой поддержки кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы Белого дома, пишет РИА Новости .

«Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис и выразил уверенность, что Демпартия „сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат“, — указано в сообщении.

Ранее чета Клинтонов выразила доверие Харрис в ее возможном выдвижении кандидатов в президенты США.

Действующий глава американской администрации Джо Байден в воскресенье объявил об отказе от участия в выборах президента США в ноябре 2024 года.