Обама заявил о подборе кандидата в президенты США Демпартией
Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис
Экс-президент США Барак Обама воздержался от прямой поддержки кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы Белого дома, пишет РИА Новости.
«Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис и выразил уверенность, что Демпартия „сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат“, — указано в сообщении.
Ранее чета Клинтонов выразила доверие Харрис в ее возможном выдвижении кандидатов в президенты США.
Действующий глава американской администрации Джо Байден в воскресенье объявил об отказе от участия в выборах президента США в ноябре 2024 года.