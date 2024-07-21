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Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Об этом действующий президент США сообщил на странице в соцсети X .

По его словам, он не будет добиваться переизбрания на пост президента Соединенных Штатов.

Американский лидер также заявил, что несмотря на выход из борьбы за кресло президента, он останется до конца своего срока.

Ранее СМИ писали, что американские госслужащие находятся в «мрачном настроении» и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство США в ноябре.

При этом рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года.

Родственники Байдена ранее начали рассматривать варианты, как политику «удобнее» сняться с предвыборной гонки. При этом снятие с выборов должно пройти «достойно».