сегодня в 22:58

Бывший президент США Билл Клинтон и супруга Хиллари поддержала кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на выборы от демократов пишет РИА Новости.

Демократическая партия США сделает заявление по поводу своего кандидата на пост президента США.

Ранее в воскресенье Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он также отметил, что проработает до конца своего президентского срока.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что достижение Россией целей СВО на Украине важнее американских выборов.