С 23 часов 23 ноября до 8 часов 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть из этих БПЛА была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах.

63 дрона ликвидировали на подлете к Москве.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимали и отправляли самолеты по согласованию с профильными ведомствами. Ограничения были связаны с временным закрытием воздушного пространства в районах расположения воздушных гаваней. Сейчас ограничения в Шереметьеве сняли.

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