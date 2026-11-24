Это не магия: священник объяснил, кому молиться во время болезни

Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что молиться во время болезни человек может святым-целителям Пантелеимону, Косме и Дамиану, Агапиту Печерскому, Луке Крымскому, а еще Богородице, Господу и святым-покровителям, сообщает РИА Новости .

«С духовной точки зрения во время болезни надо молиться, а с врачебной точки зрения надо лечиться. Не стоит об этом забывать. Молятся святым-целителям: Пантелеимону, Косме и Дамиану, Агапиту Печерскому, Луке Крымскому и естественно Богородице, Господу, а также своим святым-покровителям», — отметил отец Феодорит.

Он добавил, существует практика молитвы определенным святым в зависимости от болезни, которой страдает человек. При болях в голове можно помолиться Иоанну Предтече.

«Но это не магия, не „волшебная палочка“. Мы же обращаемся к обычному врачу, просим помощи, так же обращаемся ко врачу духовному, просим Господа об исцелении, а святых — помочь справиться с болезнью», — пояснил священник.

В материале РИАМО можно прочитать про Святого Пантелеймона и почему к нему обращаются с просьбой об исцелении.

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