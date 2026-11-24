Не учла погоду: девушка устроила смертельное ДТП в Севастополе
Фото - © Управление МВД России по г. Севастополю
В районе дома № 20 по улице Чернореченской в Севастополе автомобиль врезался в столб, погиб один человек, сообщает управление МВД РФ по городу.
Предварительно, авария произошла в 00:50 во вторник. 19-летняя девушка за рулем Chery неправильно выбрала скорость движения, не учла погоду и потеряла контроль над управлением. В результате этого она выехала на полосу встречного движения, где наехала на бордюрный камень, а затем врезалась в столб.
В результате дорожной аварии неустановленный пассажир иномарки погиб. Были травмированы водитель автомобиля и трое пассажиров, их доставили в больницу.
По предварительным данным, признаков опьянения у водителя не было.
Сейчас следственно-оперативная группа и сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
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