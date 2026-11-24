Во все тяжкие: подросткам может грозить уголовка за брошенную в человека петарду

Подросткам, которые бросают петарды под ноги прохожим, в детские коляски или подъезды, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность, сообщила РИАМО управляющий партнер МКА «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Петарда, брошенная под ноги, в коляску или в подъезд, перестает быть шалостью, как только может покалечить человека или вызвать пожар. Ответственность за это есть, но она зависит от возраста подростка и от последствий», — сказала Полякова.

Она добавила, что с 16 лет за мелкое хулиганство предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. руб. Административный арест несовершеннолетним не назначают. Однако если петарду намеренно бросают в людей, действия подростка при наличии соответствующих признаков могут квалифицировать как уголовное хулиганство.

«С 14 лет уголовная ответственность наступает за хулиганство при отягчающих обстоятельствах, например группой по предварительному сговору, за причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, за вандализм, а также за уничтожение имущества общеопасным способом, в том числе поджогом», — рассказала специалист.

Если ребенок еще не достиг возраста привлечения к ответственности, его действия все равно могут стать поводом для разбирательства в подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних.

Когда за подростка придется платить родителям

«За вред, причиненный ребенком младше 14 лет, отвечают родители, если не докажут, что не виноваты. С 14 до 18 лет подросток отвечает сам, но, если у него нет денег или имущества, платить будут родители. Возместить придется лечение, испорченные вещи и моральный вред», — пояснила юрист.

Пострадавшим специалист рекомендует сразу обращаться в полицию, фотографировать повреждения и сохранять контакты свидетелей. Если происшествие попало на камеры подъезда или домофона, следует как можно быстрее запросить сохранение записей у управляющей компании.

«Сохраните остатки петарды, сфотографируйте повреждения. При любой травме идите в травмпункт в тот же день. Если известно, где подростки купили пиротехнику, сообщите об этом: продавать ее детям до 16 лет запрещено», — заключила Полякова.

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