Человек погиб и еще 14 пострадали при взрыве газа в доме в Алтайском крае

В селе Кулунда в Алтайском крае один человек погиб и есть пострадавшие в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, сообщает РЕН ТВ .

По информации источника, погибшим в результате ЧП оказался 52-летний мужчина.

Как заявили ТАСС, еще пострадали 14 человек. Один из пострадавших может быть под завалами дома.

Ранее в СК рассказали, что в многоквартирном доме по улице Механизаторской в селе Кулунда Алтайского края произошел хлопок бытового газа. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах.

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