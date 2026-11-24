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Разрушены 2 этажа: взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Алтайском крае

Утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторской в селе Кулунда Алтайского края произошел хлопок бытового газа, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В результате ЧП обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. По делу назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование поставлено на контроль руководства следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

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