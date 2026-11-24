Попадете в ДТП: чем опасны грустные песни за рулем после расставания

Грустные песни и музыка о расставании сами по себе не представляют серьезной опасности для водителя, однако могут вызвать сильные эмоции и отвлечь от дороги, сообщила РИАМО клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Музыка действительно способна менять эмоциональный фон человека, но это влияние всегда кратковременно. Как только трек сменяется, меняется и настроение. „Доза“ музыкального воздействия слишком мала, чтобы кардинально испортить состояние или настрой на весь день, при условии, что изначально человек находится в стабильном психоэмоциональном состоянии», — сказала Гладких.

Главную опасность представляет не содержание песни, а эмоциональное состояние самого водителя. После сильной ссоры или на фоне стресса человеку бывает сложнее контролировать внимание и оценивать происходящее вокруг.

При остром стрессе, например, сразу после ссоры, возникает так называемое «туннельное зрение»: внимание сужается, человек фокусируется только на непосредственной угрозе и теряет способность охватить всю дорожную обстановку целиком, чем подвергает опасности всех участников движения.

При этом даже у спокойного водителя неожиданно прозвучавшая песня, связанная с болезненными воспоминаниями, может вызвать слезы. В такой ситуации опасность заключается в ухудшении обзора и необходимости отвлекаться от управления автомобилем.

«Чтобы вытереть слезы или высморкаться, водителю придется отвлечься от дороги, чтобы найти салфетку или платок. Именно эти вынужденные физические действия и создают реальную опасность», — отметила психолог.

Подпевание любимым песням по-разному влияет на водителей в зависимости от опыта. Для начинающих автомобилистов любое дополнительное действие может стать серьезным отвлекающим фактором, тогда как опытным водителям проще распределять внимание.

В состоянии сильного эмоционального возбуждения или горя Гладких рекомендует отказаться от поездки, пока самочувствие не стабилизируется.

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