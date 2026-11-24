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Ликвидированы еще 10 беспилотников, летевших на столицу

Силами ПВО министерства обороны перехвачены 10 дронов, которые летели в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин говорил, что этой ночью уничтожены 20 беспилотников, направлявшихся в сторону мегаполиса.

Также аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию с профильными ведомствами. Ограничения связаны с временным закрытием воздушного пространства в районах расположения воздушных гаваней.

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