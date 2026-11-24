Сухогруз и электроподстанция Украины попали под удар ВС РФ
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Минувшей ночью российская армия ударила с помощью БПЛА по украинским объектам энергетики и топливной инфраструктуры, морским судам, сообщает Минобороны России.
В результате проведенных ударов поражена электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области. Этот объект обеспечивал работу предприятий ВПК противника.
Под удар дронов попал сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы.
Корабль доставлял грузы военного назначения.
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