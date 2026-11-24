Если у посетителя ресторана украли пальто, возмещать его стоимость при определенных обстоятельствах обязано само заведение, даже если одежду забрал другой человек. При этом отсутствие номерка или предупреждение администрации о том, что она не отвечает за оставленные вещи, не всегда освобождают ресторан от ответственности, сообщил РИАМО управляющий партнер МКА «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов.

По словам адвоката, статья 924 Гражданского кодекса РФ предусматривает обязанность заведения обеспечивать сохранность вещей, переданных в гардероб или оставленных в специально отведенном для верхней одежды месте.

«Если пальто находилось в гардеробе или на предусмотренной рестораном вешалке для верхней одежды, у посетительницы имеются правовые основания требовать возмещения его стоимости непосредственно от заведения. Ссылка администрации на то, что вещь забрал другой человек, сама по себе не является основанием для отказа», — сказал Параскевов.

Он добавил, что при этом бесплатное хранение одежды или отсутствие гардеробного номерка сами по себе не отменяют предусмотренных законом обязанностей ресторана.

Однако ситуация меняется, если посетитель оставил пальто непосредственно за столиком, например на спинке стула. В таком случае добиться компенсации от заведения будет сложнее, поскольку потребуется доказать, что ресторан принял на себя обязанность по сохранности вещи.

Что делать, если другой посетитель забрал ваше пальто

«Если девушка сознательно забрала чужое пальто с намерением присвоить его, в ее действиях могут усматриваться признаки кражи. Но если она действительно перепутала одежду, вопрос об уголовной ответственности будет зависеть от того, когда она обнаружила ошибку и что предприняла после этого», — отметил адвокат.

Одновременно пострадавшей следует направить руководству ресторана письменную претензию с требованием возместить стоимость пропавшего пальто. К обращению желательно приложить документы, подтверждающие покупку вещи и ее цену.

Если администрация отказывается компенсировать ущерб, посетитель вправе обратиться в суд. При этом дожидаться окончания расследования уголовного дела необязательно, поскольку ответственность ресторана за принятые на хранение вещи регулируется гражданским законодательством.

«Распространенные объявления о том, что администрация не несет ответственности за оставленные вещи, не отменяют предусмотренных законом обязанностей по их сохранности. Поэтому в подобной ситуации я бы не советовал соглашаться на устный отказ ресторана и тем более отказываться от требований только потому, что пальто забрал другой посетитель», — заключил Параскевов.

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