Кремль прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

«До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал представитель Кремля изданию Life.

В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер также заявил, что будет работать до конца своего президентского срока.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Партия республиканцев выдвинула Дональда Трампа своим кандидатом на должность.

