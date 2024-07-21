Харрис заявила о будущей победе над Трампом

«Для меня большая честь заручиться поддержкой президента, и я намерена выиграть эту номинацию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нацию, чтобы победить Трампа», — указано в сообщении со ссылкой на The New York Times.

Политик добавила, что собирается выиграть номинацию Демпартии и поблагодарила президента США Джо Байдена за поддержку.

Ранее чета Клинтонов заявила о поддержке Харрис в ее намерении участвовать в президентской гонке. В свою очередь экс-президент США и видный деятель Демпартии Барак Обама не стал напрямую поддерживать Харрис.

Действующий президент США Джо Байден ранее в воскресенье заявил от отказе участвовать в выборах в Белый дом.