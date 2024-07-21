Маск прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка», — написал предприниматель в соцсети.

Маск добавил, что все «самые умные друзья» находятся в восторге от кандидатов от демократов Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса.

Ранее в воскресенье Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки.