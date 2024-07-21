Маск прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Илон Маск о решении Байдена: власти отказываются от старой марионетки
Бизнесмен Илон Маск пояснил решение Джо Байдена выйти из выборов президента США планом американских властей «отказываться от старой марионетки», пишет РИА Новости.
«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка», — написал предприниматель в соцсети.
Маск добавил, что все «самые умные друзья» находятся в восторге от кандидатов от демократов Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса.
Ранее в воскресенье Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки.