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Володин: Байдены — они приходят и уходят

Спикер Госдумы на Кубе прокомментировал отказ Байдена от выборов
Политика

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время официального визита на Кубу прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от выборов, пишет «Парламентская газета».

Спикер нижней палаты парламента встретился в Гаване со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.

«Байдены — они приходят и уходят… такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу», — сказал Вячеслав Володин.

Ранее Джо Байден сообщил об отказе участия в выборах президента США в ноябре 2024 года. О своем решении баллотироваться на пост главы американской администрации заявила вице-президент Камала Харрис.