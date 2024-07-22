Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время официального визита на Кубу прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от выборов, пишет « Парламентская газета ».

Спикер нижней палаты парламента встретился в Гаване со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.

«Байдены — они приходят и уходят… такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу», — сказал Вячеслав Володин.

Ранее Джо Байден сообщил об отказе участия в выборах президента США в ноябре 2024 года. О своем решении баллотироваться на пост главы американской администрации заявила вице-президент Камала Харрис.