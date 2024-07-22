В США назвали госпереворотом решение Байдена покинуть президентскую гонку
Американский миллиардер назвал госпереворотом решение Байдена о выборах
Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал госпереворотом решение президента США Джо Байдена не участвовать в выборах, пишет RT.
«И теперь, как в банановой республике, он (Байден — ред) свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнёшь», — указал бизнесмен в своих соцсетях.
Ранее Байден заявил о своем неучастии в президентской гонке в ноябре 2024 года в США.
Вице-президент США Камала Харриса сообщила о намерении возглавить Белый дом.
Ее кандидатуру могут досрочно и в виртуальном режиме согласовать в Демократической партии.