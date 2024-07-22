Харрис могут онлайн согласовать на участие в президентской гонке

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Демпартия может виртуально утвердить Харрис кандидатом в президенты США

Демократическая партия может в виртуальном формате досрочно утвердить Камалу Харрис кандидатом в президенты США, пишет ТАСС со ссылкой на CBS.

Журналисту телекомпании CBS Эд О’Кифу стало известно о якобы виртуальном голосовании делегатов Демократической партии по выдвижению кандидата на пост президента США 1 августа .

"Кандидатура Харрис может быть утверждена не на общенациональном съезде партии в 19–22 августа, а досрочно", - указано в публикации со ссылкой на внутрипартийные источники.

Эта информация носит закрытый и "неофициальный характер", уточнил журналист.

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности баллотироваться на высший государственный пост после заявления действующего американского президента Джо Байдена о выходе из участия в выборах в Белый дом.