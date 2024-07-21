Вэнс: мы с Трампом спасем Америку

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил о спасении Америки на фоне решения Джо Байдена отказаться от президентской гонки, пишет РИА Новости .

«Джо Байден стал худшим президентом за всю мою жизнь, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу… Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку», — написал Вэнс в социальной сети.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении участвовать в выборах главы Белого дома.

Ранее чета Клинтонов заявила о поддержке Харрис, экс-президент США и видный деятель Демпартии Барак Обама не стал напрямую поддерживать Харрис.

Действующий президент США Джо Байден ранее в воскресенье заявил от отказе участвовать в выборах в Белый дом.