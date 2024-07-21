Захарова: Байден привел мир к глобальному кризису

«Это стало глобальной трагедией тогда, когда привели к власти беспомощного человека Джо Байдена, который на протяжении 3,5 лет непонятно каким образом подмахивал решения, которые привели к мировому кризису», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что политика Байдена привела к созданию на территории Украины «террористической группировки странового масштаба». Для этого и поставили Байдена, который «не осознавал, что с ним происходит, что вокруг происходит, и что он подписывает», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден объявил о решении не участвовать в выборах главы Белого дома в ноябре 2024 года.

В Кремле заявили, что Москву больше интересует достижение целей СВО на Украине, а не американские выборы.