Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Из России собирается уйти пивоваренная компания Heineken, а дополнительные санкции против РФ вводит Южная Корея. Также стало известно о новом очном раунде переговоров, который может пройти в Турции. Подробнее о ходе спецоперации и ситуации в мире — в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– По данным Минобороны РФ, российские Вооруженные силы прорвали оборону 95-й десантно-штурмовой украинской бригады и вышли к южным окраинам Новоселовки.

– В свою очередь, подразделения ЛНР, наступая, продвинулись на 5 километров и взяли под контроль Ивановку и Новосадовое. Также войскам удалось выйти на рубеж Новолюблино — Терны.

– За сутки российская авиация сбила четыре украинских самолета над Черниговской областью, один истребитель в Донецкой области и пять ракет реактивной системы залпового огня «Смерч» в Херсонской области. Также уничтожены 19 беспилотников, принадлежащих украинским войскам, поражены 36 объектов военной инфраструктуры.

– Всего с начала военной операции уничтожены 308 беспилотников, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок РСЗО, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.

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Ситуация в мире

– Представитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что 29-30 марта состоится первый за три недели очный раунд переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча может состояться в Турции — именно туда 28 марта направились делегации сторон.

– Южная Корея ограничивает экспорт 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Белоруссию.

– Ведомства и госкомпании Британии в срочном порядке пересмотрят заключенные контракты с российскими и белорусскими фирмами. Организации должны будут при наличии возможности переключиться на сотрудничество с компаниями из других стран, а также найти юридически обоснованные причины для расторжения действующих договоров с Россией и Белоруссией.

– Валютные резервы Центробанка России, которые хранятся в Банке Японии, нельзя будет изъять в соответствии с японским законодательством — об этом сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки.

– Еврокомиссия подтверждает, что Евросоюз останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года.

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Обстановка в России

– Владимир Путин поручил перевести платежи за газ с недружественными странами на рубли до 31 марта — к этой дате президент ожидает соответствующий доклад от кабмина, Центробанка и «Газпрома». При этом, как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, если европейцы откажутся платить за топливо в рублях, то Россия не будет предоставлять газ бесплатно.

– Принятый ранее запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза продлен правительством РФ до 1 мая 2022 года. Он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.

– Минпромторг разработал проект постановления по отмене ответственности за параллельный импорт продукции. Как пояснили в ведомстве, мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок, а не легализацию контрафакта.

– Согласно опубликованной мотивировочной части решения российского суда о признании компании Meta экстремистской организацией, граждане России смогут продолжать пользоваться ее социальными сетями — привлекать к ответственности за это не будут. В то же время россияне не должны вести запрещенной деятельности в заблокированных соцсетях.

– Немецкая медиакомпания Deutsche Welle включена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Ранее вещание Deutsche Welle в России было заблокировано Роскомнадзором.

– По данным Московской биржи, на открытии торгов рубль продолжает расти. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:05 по московскому времени снижался до 95,3 рубля, а курс евро — до 102,6 рубля.

– При этом рынок акций открылся в понедельник падением индексов Московской биржи и РТС на 0,5% и 1,2% соответственно.

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Реакция иностранных компаний

– Международная пивоваренная компания Heineken заявила об уходе с российского рынка. Бизнес будет передан новому владельцу, а до этого момента все пивоварни компании будут продолжать работу.

– Шведская компания Tetra Pak временно приостановит выпуск упаковок объемом 2 литра в России — об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

– В связи с введением санкций против РФ международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России.

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