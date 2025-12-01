«Коалиция желающих» хочет обсудить с США свои гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» разработала собственные гарантии безопасности для Украины и намерена обсудить их с США, сообщает РИА Новости .

На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон заявил, что коалиция желающих закончила работу над гарантиями безопасности для Украины.

«В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и коалицией желающих, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях», — заявил Макрон.

В США заявили о разработке плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пока американская сторона не планирует обсуждать его, потому что работа над документом все еще идет. В России заявили, что открыты к диалогу по мирному соглашению.

Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф организовал еще одну встречу с делегацией из Украины во Флориде в США. В ней со стороны киевского режима участвует секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

