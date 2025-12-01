сегодня в 17:20

AFP: Уиткофф снова встречается с представителями Украины во Флориде

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф организовал еще одну встречу с делегацией из Украины во Флориде в США. В ней со стороны киевского режима участвует секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, рассказали агентству «Франс Пресс» высокопоставленные чиновники, сообщает РИА Новости .

Умеров — глава делегации Украины, которой поручено участвовать в переговорах по завершению украинского кризиса.

«Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются», — рассказали агентству «Франс Пресс» источники.

Чиновники планируют обсудить еще ряд вопросов.

На прошлых переговорах, которые прошли во Флориде 30 ноября, американская и украинская делегации говорили про комплексный план. Среди пунктов есть территориальные изменения, а также ограничения суверенитета Украины.

