РИАМО - 28 мар. Благодаря мерам господдержки подмосковная компания «Новые технологии», которой принадлежит бренд Aravia, планирует расширять свои производства и стать конкурентом косметики L’Oréal, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Еще один достаточно жизненный пример – это косметика. У нас большая доля косметической продукции импортируется. Компания «Новые технологии» - это бренд Aravia. Начинали они как профессиональная косметика, сейчас они готовы выходить на массовый рынок и составить конкуренцию бренду L’Oréal», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Зиновьева уточнила, что эта компания находится в подмосковном Протвине. Для фирмы подобрали земельный участок площадью 2,7 га, он находится рядом с производственными площадями. Также организация получила кредит «Антикризисный».

«Новые технологии» планируют расширить объемы своего производства и заняться выпуском консервантов для эмульсий и кремов.

Ранее французская косметическая компания L’Oréal приняла решение о закрытии своих магазинов и прекращении онлайн-продаж на территории России.