РИАМО - 28 мар. Президент России Владимир Путин присвоил двум воинским соединениям почетные звания за проявленный героизм во время проведения военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Звания гвардейских получили 126-я отдельная бригада береговой обороны (входит в состав Черноморского флота), а также 155-я отдельная бригада морской пехоты (входит в состав Тихоокеанского флота).

Согласно указу президента, звание присвоено за «массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ на этот шаг западные страны ввели в отношении РФ жесткие экономические санкции.

Ранее Минобороны РФ показало видео с маршем военнослужащих ВДВ в Киевской области.