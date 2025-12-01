Воробьев: в Подмосковье будут работать 45 катков с искусственным льдом

1 декабря в Московской области состоялось открытие зимнего сезона, в этот период в регионе будет работать 45 катков с искусственным льдом, в том числе пять новых аналогичных площадок, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы Московской области, в регионе открылись 45 катков, пять из которых — новые. Территориально новые площадки находятся в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и в Краснознаменске.

Воробьев отметил, что когда в Московской области установится минусовая температура, в регионе будут также открыты площадки с натуральным льдом.

«На выходных (29-30 ноября — ред.) уже заработали первые четыре катка: у кинотеатра „Искра“ в Ленинском округе, на стадионе „Зоркий“ в Красногорске, в деревне Сколково в Одинцовском округе и на территории спорткомплекса „Черноголовка“. Еще 28 открыли сегодня (1 декабря — ред.). Остальные 13 катков запустим до конца декабря», — отметил Воробьев.

Все площадки для активного отдыха останутся удобными и будут отвечать требованиям безопасности. Посетителям будет доступна аренда необходимого оборудования, отапливаемые гардеробы и ячейки для личных вещей, специальные приспособления для сушки обуви, а также музыкальное сопровождение для создания позитивной атмосферы.

Оформить бронь на посещение возможно через официальный сайт «Спорт Подмосковья» или с использованием мобильного приложения «Добродел».

«Приходите в наши парки вместе встречать зиму», — добавил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.