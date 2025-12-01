Генерал армии Сергей Суровикин, ранее занимавший пост командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, стал символом решительного продвижения к целям военной кампании. Такую оценку роли военачальника дал военный обозреватель Владислав Шлепченко, сообщает «Царьград» .

По словам эксперта, в условиях продолжающейся «войны на истощение» Суровикин, известный как «Генерал Армагеддон», был воплощением надежды для тех, кто внимательно следит за ходом боевых действий. Шлепченко подчеркнул, что военачальник теперь является частью «культурного кода» военной операции.

«Следует отметить, что, не прилагая к тому целенаправленных усилий, Суровикин теперь является частью культурного кода СВО», — сказал военный эксперт.

Сергей Суровикин работает на должности военного советника в Африке, заявлял в феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов также подтверждал, что генерал «выполняет важные задачи за рубежом».

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Михаил Ходаренок прокомментировал утверждения, что на СВО начали реализовывать «план Суровикина».

Между тем Владислав Шлепченко объяснил, почему на СВО не появились новые Жуковы и Рокоссовские.

