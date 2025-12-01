В России объяснили, почему на СВО не появились новые Жуковы и Рокоссовские

Отсутствие феномена «народных генералов» за более чем три года проведения специальной военной операции связано с характером конфликта — это «война на истощение», считает политолог Владислав Шлепченко. В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что тип военных действий, развернувшихся на СВО, отличается от Великой Отечественной войны, в ходе которой различные советские военачальники получили всенародное и общемировое признание.

Сейчас в зоне военной операции идет изматывающая, монотонная «битва на истощение», где успехи не приводят к быстрым и значительным прорывам, а позиции могут оставаться неизменными месяцами или даже годами.

«Для достижения победы в войне на истощение необходимы превосходство в силах, рациональное применение имеющихся ресурсов и способность вести боевые действия без чрезмерных нагрузок на население и экономику», — подчеркнул Шлепченко.

Политолог отметил, что в таких условиях ключевое значение имеют не личный полководческий талант и харизма военачальника, а холодный расчет и «таблицы». Именно поэтому населению труднее проникнуться привязанностью к конкретному военному лидеру, полагает Шлепченко.

Несмотря на это, даже в рамках текущего конфликта есть фигуры, чьи имена вызывают опасения у противника. Среди них Шлепченко выделил бывшего в том числе главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Андрея Мордвичева и экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему «коалиция желающих» затягивает конфликт на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.