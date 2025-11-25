Политолог объяснил, почему «коалиция желающих» затягивает конфликт на Украине

Эксперт отметил, что у политиков и военных существует неприязнь к финансистам, так как первые зачастую рискуют жизнью, а вторые «берегут свои капиталы».

Страхование рисков, или хеджирование, представляет собой стратегию защиты инвестиций путем уменьшения потенциальных потерь через проведение компенсирующих сделок.

«Знаете, почему политики и военные не любят банкиров? Потому что приходит король, которому надо воевать, берет у него деньги взаймы, на эти деньги он нанимает армию. Армия воюет, она стоит под пулями, погибает, отрабатывает свои деньги кровью. Король, если он проиграет войну, может плохо кончить. Могут и свои собственные подданные голову отрубить, бывало и такое. То есть и в одном, и в другом случае кто-то больше, кто-то меньше, но рискует всем — жизнью», — сказал в эфире Sputnik Ищенко.

По словам политолога, банкир, в отличие от короля, не хочет рисковать даже деньгами и составляет договор таким образом, чтобы ничего не потерять. В политике другие риски, их нельзя хеджировать, подчеркнул Ищенко.

Ранее сообщалось, что в Женеве состоялись переговоры между Украиной и США по поводу «мирного плана» американского лидера Дональда Трампа. Позднее на Украине высказались в поддержку рамок американского плана по урегулированию кризиса. Киев «по существу» одобряет его.

