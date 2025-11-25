Reuters: Украина «по существу» поддерживает рамки мирного плана Трампа

На Украине высказались в поддержку рамок американского плана по урегулированию кризиса. Киев «по существу» одобряет его, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Издание ссылается на неназванного украинского чиновника. По его словам, Украина «по существу» поддерживает рамки предложенного Штатами плана после переговоров в Женеве.

«Украина поддерживает суть основы мирного урегулирования», — пишет Reuters.

Ранее телеканал ABC News заявил, что Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа. Однако она сослалась на «незначительные детали», которые надо доработать.

После консультаций Украины и США в Женеве план Трампа сократился с 28 до 19 пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва не получила этот вариант.

