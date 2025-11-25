Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа

Киев согласился с условиями потенциального соглашения об урегулировании украинского конфликта, которое ранее предложил Вашингтон. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника, пишет ТАСС .

Тем временем в Кремле заявили, что американскую инициативу по урегулированию кризиса на Украине, состоящую из 28 пунктов, разработали на основе пониманий, достигнутых на саммите глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока этот «набросок» предметно не обсуждался, но он «соответствует духу Анкориджа». Представитель Кремля добавил, что этот документ может стать хорошим фундаментом для мирных консультаций.

Песков также говорил, что Москва не получала обновленный мирный план по Украине, отредактированный киевскими представителями. Новая версия соглашения состоит не из 28, а из 19 пунктов.

На днях Владимир Путин сообщил, что Москва заинтересована в завершении украинского конфликта.

