Песков: Москва не получала обновленный мирный план по Украине из 19 пунктов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала обновленный мирный план, отредактированный Украиной. В документе теперь 19 пунктов, сообщает РИА Новости .

«Нет. То есть мы не знаем, о чем идет речь», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Американский проект мирного плана в украинском конфликте по итогам переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Детали того, что именно было исключено из документа после встречи в Женеве, не разглашаются.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва заинтересована в завершении украинского конфликта. Эрдоган выразил готовность поддерживать переговорный процесс.

