Песков: Москва не получала обновленный мирный план по Украине из 19 пунктов
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала обновленный мирный план, отредактированный Украиной. В документе теперь 19 пунктов, сообщает РИА Новости.
«Нет. То есть мы не знаем, о чем идет речь», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Американский проект мирного плана в украинском конфликте по итогам переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Детали того, что именно было исключено из документа после встречи в Женеве, не разглашаются.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва заинтересована в завершении украинского конфликта. Эрдоган выразил готовность поддерживать переговорный процесс.
