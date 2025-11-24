Мирный план Трампа после встречи в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов

Американский проект мирного плана в украинском конфликте по итогам переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Детали того, что именно было исключено из документа после встречи в Женеве, не разглашаются, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

До начала переговоров украинская сторона выражала несогласие с выводом войск из Донбасса, отказом от вступления в НАТО и сокращением численности армии. Представители Евросоюза, в свою очередь, выказывали недовольство предлагаемым решением относительно замороженных российских активов.

The Washington Post (WP) также сообщает об уменьшении американского плана с 28 до 19 пунктов после переговоров между США и Украиной. Другой источник издания отмечает, что окончательное количество пунктов еще не зафиксировано. По словам собеседника WP, европейские предложения были конструктивными, однако в центре внимания оставался именно американский проект. При этом европейская сторона настаивала на корректировках пунктов, касающихся величины украинских вооруженных сил и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал женевские переговоры как продвижение вперед, а американский президент Дональд Трамп заявил об успехах в разрешении конфликта. В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона видит только один вариант соглашения, требующий тщательной проработки.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что переговоры в Женеве стали шагом в правильном направлении, но ключевые разногласия еще предстоит преодолеть.

23 ноября в швейцарской Женеве прошли переговоры между делегациями США и Украины. О чем договорились стороны за спиной России, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.