Путин подтвердил заинтересованность РФ завершить конфликт на Украине

24 ноября между президентами России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого Москва снова подтвердила заинтересованность в завершении украинского конфликта, сообщает Кремль .

В ходе разговора лидеров двух стран были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, при этом особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-инвестиционного взаимодействия и реализации стратегически важных энергетических проектов.

Стороны также обменялись взглядами на ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, в том числе в свете предложений США по мирному урегулированию. Путин подчеркнул, что данные предложения, которые обсуждались в Женеве, в известной Москве редакции согласуются с обсуждениями на российско-американской встрече на высшем уровне, прошедшей на Аляске, и в целом могут стать фундаментом для окончательного мирного урегулирования.

Российская сторона вновь заявила о заинтересованности в политико-дипломатическом разрешении украинского конфликта.

Эрдоган, в свою очередь, выразил готовность всемерно поддерживать переговорный процесс и намерен продолжать предоставлять для этого стамбульскую площадку. Достигнута договоренность об активизации российско-турецких контактов по украинскому вопросу на различных уровнях.

Президент Турции также поделился своими впечатлениями от поездки на саммит «Группы двадцати» в Йоханнесбурге и встреч с лидерами ряда стран-участниц. Главы государств договорились о поддержании систематических контактов.

Ранее сообщалось, что мирный план американского лидера Дональда Трампа после переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Какие именно пункты были удалены из текста черновика проекта, не уточняется.

