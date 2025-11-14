Россия реализует «план Суровикина» на Украине? Ходаренок раскрыл, так ли это

Полковник Ходаренок не уверен, что на СВО реализуют «план Суровикина»

Российские войска продолжают наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. На фоне этих событий в экспертном сообществе активно обсуждается версия, что Москва действует по «плану Суровикина» — стратегии поражения критической инфраструктуры, которую связывают с именем бывшего командующего СВО, генерала армии Сергея Суровикина. Однако военный обозреватель и полковник в отставке Михаил Ходаренок выразил сомнение в официальном существовании такого плана, сообщает Газета.ru .

Ранее ряд экспертов предполагал, что нынешние удары по украинской энергетике — это реализация «плана Суровикина, от которого военно-политическое руководство изначально отказывалось».

«Звучит красиво, но о существовании официального „плана Суровикина“, которого придерживалось бы сейчас военное ведомство, ранее не сообщалось», — прокомментировал Ходаренок в своей военной колонке.

Обозреватель подчеркнул, что хотя нынешние действия российских сил и напоминают подход Суровикина к ударам по энергообъектам с помощью дронов «Герань», нельзя с уверенностью заявлять, что это именно его утвержденная стратегия.

По мнению Ходаренка, текущие события могут указывать на формирование новой тактики российских войск — «нечто подобного стратегическому воздушному наступлению» с применением тысяч беспилотников. Эта тактика, похоже, реализуется на практике уже сейчас, независимо от того, кто является ее автором.

«А причастен ли к этому генерал армии Сергей Суровикин, вопрос, что называется, открытый», — резюмировал Михаил Ходаренок.