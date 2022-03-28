РИАМО - 28 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о разработке создания законопроекта об аннулировании российского гражданства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», – подчеркнул Песков.

В Сети появились слухи о том, что российские власти начали обсуждать создание законопроекта о «невозвращенцах». Якобы в соответствии с ним предполагалось аннулировать россиян, которые уехали из страны.

Граждане России не могут быть лишены своего гражданства в соответствии с 6 статьей Конституции РФ.