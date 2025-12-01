Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ

В СМИ распространилась информация, что одним из последних стремлений Андрея Ермака на посту главы Офиса президента было смещение руководителя СБУ. По данным «Украинской правды», Ермак незадолго до своей отставки настойчиво добивался отставки Василия Малюка с поста главы Службы безопасности Украины, пишет РИА Новости .

Причиной такого стремления стали предполагаемые упущения Малюка в обеспечении безопасности Ермака в рамках операции «Мидас».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о получении заявления об увольнении от Андрея Ермака, которое впоследствии было удовлетворено указом президента. Этому предшествовали сообщения депутата Верховной рады Ярослава Железняка об обысках у Ермака, проводимых НАБУ и САП в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

НАБУ подтвердило факт проведения обысков, уточнив, что они связаны с текущим расследованием. «Укринформ» позднее сообщил, что после обысков никаких обвинений Ермаку предъявлено не было, ссылаясь на данные НАБУ.

Также ранее сообщалось, что Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику, когда украинский лидер попросил его написать заявление на увольнение по собственному желанию.

